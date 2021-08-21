Андрей Бочкарёв: Проходку всех тоннелей Большой кольцевой линии метро планируется завершить до конца года

Последний тоннель БКЛ на участке между станциями «Кленовый бульвар» и «Каширская» построят на глубине от восьми до 25 метров. Тоннелепроходческий комплексу будет работать в условиях плотной городской застройки, в том числе в технической зоне действующих тоннелей Замоскворецкой линии метро, рассказал глава строительного комплекса Москвы.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг является оператором программы развития Московского метрополитена) Юрий Кравцов уточнил, что в настоящее время на восточном участке БКЛ тоннелепроходческий комплекс «Лилия» ведет строительство двухпутного перегона между станциями «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар» – пройдено более 70% тоннеля.

«Еще один десятиметровый щит «Виктория» на текущий момент проложил более 50% двухпутного тоннеля от «Печатников» в сторону «Нагатинского Затона». Тоннелепроходка от станции «Кленовый бульвар» до площадки №2» завершилась месяц назад при помощи щита-гиганта "Победа"», – рассказал Юрий Кравцов.

По его словам, еще один ТПМК по имени «Эсмина» на юго-западе Большого кольца ведет проходку соединительной ветки в депо «Аминьевское».

«Всего на Большой кольцевой линии метро с начала реализации мегапроекта – в 2012 году, щиты стартовали 70 и финишировали 65 раз. Щитовая проходка всех тоннелей на всем протяжении Большой кольцевой линии метро завершится до конца текущего года», – заключил Юрий Кравцов.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте проходки последнего тоннеля на Большой кольцевой линии метро. «Сегодня начали строить последний, 70-й тоннель на Большой кольцевой. Он пройдет между "Кленовым бульваром" и "Каширской"», – написал Сергей Собянин в своем аккаунте в социальной сети.

