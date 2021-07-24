В Северном Бутове открылась общественная приёмная Романа Романенко

С первых минут работы общественной приемной депутата Госдумы, лётчика-космонавта, Героя России Романа Романенко на юго-западе Москвы сюда стали звонить москвичи.

«Ко мне часто обращаются горожане с просьбой помочь решить их насущные проблемы: где-то необходимо благоустроить двор или обновить детские площадки, кого-то не устраивает работа управляющей компании или общественного транспорта. Но поступали эти запросы стихийно, иногда даже случайно. Теперь же у нас есть специальное место, которое станет точкой сбора предложений от жителей всего округа, где мы сможем вести открытый диалог по интересующим темам», - объявил Роман Романенко, открыв работу общественной приёмной.

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Так, одна пожилая москвичка указала на проблему телефонного мошенничества. По мнению Романенко, явление приобрело катастрофический масштаб и нуждается в комплексных решениях по ужесточению наказаний за подобные правонарушения.

Герой России пригласил москвичей обращаться в приёмную лично или по телефону: +7 (964) 5-210-210. Общественная приемная расположена по адресу: Москва, бульвар Дмитрия Донского, 1, 1 этаж.

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ФОТО: Иван Степанов
ТЕГИ:МосквичиИзбиратели ВыборыДепутатКосмонавты
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