В Северном Бутове открылась общественная приёмная Романа Романенко

Так, одна пожилая москвичка указала на проблему телефонного мошенничества. По мнению Романенко, явление приобрело катастрофический масштаб и нуждается в комплексных решениях по ужесточению наказаний за подобные правонарушения.

Герой России пригласил москвичей обращаться в приёмную лично или по телефону: +7 (964) 5-210-210. Общественная приемная расположена по адресу: Москва, бульвар Дмитрия Донского, 1, 1 этаж.

