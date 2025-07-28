Книгу Симоньян о конце света предзаказали почти 10 тысяч человек

За первую неделю после анонса предзаказ на книгу медиаменеджера Маргариты Симоньнян оформили почти 10 тысяч человек, сообщили в издательстве АСТ.

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Стартовый тираж «В начале было Слово — в конце будет Цифра» — 45 000 экземпляров.

Бумажная версия романа поступит в магазины по всей России с 31 июля.

Ранее Симоньян заявила НСН, что ее новый роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра» расскажет о конце света, который случится в соответствии с пророчествами из Библии в далеком будущем, где миром управляет искусственный интеллект.

Она добавила, что все деньги от продаж книги и гонорары за написание будут переданы на помощь участникам специальной военной операции и больным детям.

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ФОТО: РИА Новости

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