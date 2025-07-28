Книгу Симоньян о конце света предзаказали почти 10 тысяч человек

Стартовый тираж «В начале было Слово — в конце будет Цифра» — 45 000 экземпляров.

Бумажная версия романа поступит в магазины по всей России с 31 июля.

Ранее Симоньян заявила НСН, что ее новый роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра» расскажет о конце света, который случится в соответствии с пророчествами из Библии в далеком будущем, где миром управляет искусственный интеллект.

Она добавила, что все деньги от продаж книги и гонорары за написание будут переданы на помощь участникам специальной военной операции и больным детям.

