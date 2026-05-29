Ролик RT «Мой папа — герой» получил премию ИРИ

Ролик RT «Мой папа — герой» стал лауреатом премии Института развития интернета (ИРИ) в номинации «Видеоролик до трех минут», сообщает RT.

Премия ИРИ — главная российская награда, которую могут получить создатели социально значимого контента в интернете.

Актер Аристарх Венес раскрыл секреты первого игрового фильма об СВО «20/22»

Ролик-победитель посвящен подвигу многодетного отца Романа Яценко, спасшего собственную семью из захваченного украинскими войсками населенного пункта Суджа (Курская область) в августе 2024 года. Он пешком дошел под вражеским огнем до дома, где в подвале уже двое суток находились его супруга и пятеро детей.

Ранее RT опубликовал ролик о подвиге бойца СВО Сергея Ярашева, который в одиночку 68 дней удерживал позицию в ДНР. Военнослужащий во время боевой задачи потерял обе ступни.

Кроме того, премию ИРИ ранее получил сериал «ГДР».

ФОТО: ТАСС / SERGEI ILNITSKY / EPA
