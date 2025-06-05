Актер Аристарх Венес раскрыл секреты первого игрового фильма об СВО «20/22»
Главная сложность съемок фильма была в том, чтобы все вернулись живые, сказал в эфире НСН Аристарх Венес, объяснив, как тема любви раскрылась в фильме о спецоперации.
Актер Аристарх Венес, сыгравший главную роль в фильме «20/22», рассказал спецкору НСН, что еще до съемок неоднократно бывал в горячих точках СВО.
В Москве в эти минуты проходит церемония награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета. В число претендентов на победу входит сериал «20/22», в центре сюжета которого студент, решивший отправиться добровольцем на спецоперацию. Спецкор НСН узнал у Венеса, как он готовился к этой роли.
«Можно сказать, что это первый художественный игровой фильм, который снят на возвращенных территориях. Мы там находились в то время, когда Мариуполь еще был обугленным, как спичечный коробок. Для меня эта картина личная, потому что на эти территории я начал ездить с начала спецоперации. Я проехал очень много горячих точек, я там уже ассимилировался. Там много близких, друзей, которые защищают интересы нашей страны. Мне не нужно было что-то специально проходить. При этом за неделю до начала съемочного процесса я поехал к пацанам, побыл в окопах, пожил с ними там, чтобы глаз был, какой нужно, подышал, чем надо. Когда мы оттуда уехали, все перекрестились, потому что мы находились в зоне риска. Это была основная сложность, - чтобы мы досняли это кино все живые и здоровые», - отметил актер.
По его словам, фильм даст ответ недоброжелателям, упрекавших его создателей в «однобокости».
«Многие недоброжелатели хотели нас упрекнуть, что это будет однобокая, ура-патриотичная история… Мне кажется, нам удалось пройти по тонкому льду, заминированному полю и очень аккуратно показать реальную причинно-следственную связь этой истории. Ну и, конечно, любовь должна всегда побеждать. Потому что именно из-за любви наши женщины - матери, сестры, жены понимают выбор настоящих мужчин, когда их нужно отпускать на фронт. Это делается только во имя любви», - заключил собеседник НСН.
Ранее режиссер фильма «20/22» Андрей Симонов признался НСН, что собрать полноценную съемочную группу было достаточно трудно, потому что всем хотелось, чтобы с момента событий, по мотивам которых снято кино, «прошло лет десять».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп допустил санкции против России и Украины в случае провала мирных усилий
- Трамп выразил разочарование в Маске после критики налоговой реформы
- Трамп не ответил на вопрос о давлении на Россию по Украине
- Трамп заявил, что уладил с КНР некоторые спорные вопросы по торговле
- Тимофей Кочнев заменит Глеба Калюжного в «Вампирах средней полосы»
- Хинштейн: Один человек погиб при ударе ВСУ по Рыльску
- Россиян предупредили, что за оплату экзамена IELTS можно попасть в тюрьму
- Си Цзиньпин призвал Трампа отменить негативные меры против Китая
- Опрос: Четверть россиян ждут возвращения иностранных брендов
- СМИ: Против редактора Ura.ru возбудили дело о взятке должностному лицу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru