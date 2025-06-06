Проект получил премию в номинации «Игровой сериал более 30 минут». Сериал представил онлайн-кинотеатр Wink, затем многосерийный фильм транслировали в эфире телеканала НТВ. Главные роли исполнили Александр Горбатов, Дарья Урсуляк, Линда Лапиньш и другие. Сразу после выхода «ГДР» попал в «Книгу рекордов России» за самую большую киносериальную премьеру в стране. За премьерные выходные картину Сергея Попова посмотрели онлайн более миллиона человек. Сериал также представили в 30 кинотеатрах страны от Владивостока до Калининграда. По словам Павлова, создатели консультировались с экспертами, чтобы максимально достоверно представить исторический период.

«Мы изучали все, что было доступно – статьи, книги, фильмы того времени. У нас было несколько консультантов со стороны Германии, спецслужб. Они давали советы, понимая, что мы художественно историю рассказываем, позволяли нам отойти в сторону, однако обманывать не позволяли. Если чего-то быть не могло, мы это не показывали, старались держаться фактов. Там было очень много информации, многое включить не смогли. Можно было и на 20 серий сделать сюжет», - заявил он.