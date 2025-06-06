Горбачев, спецслужбы и архив: Сериал «ГДР» получил национальную премию ИРИ
В сериале представлена шпионская история агента КГБ и политическая линия с реальными историческими персонажами, при этом создатели стремились к максимальной достоверности, сказал НСН Василий Павлов.
Сериал «ГДР» не просто представляет шпионскую историю, а раскрывает природу человеческих решений, рассказал спецкору НСН сценарист проекта Василий Павлов на церемония награждения Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета.
Проект получил премию в номинации «Игровой сериал более 30 минут». Сериал представил онлайн-кинотеатр Wink, затем многосерийный фильм транслировали в эфире телеканала НТВ. Главные роли исполнили Александр Горбатов, Дарья Урсуляк, Линда Лапиньш и другие. Сразу после выхода «ГДР» попал в «Книгу рекордов России» за самую большую киносериальную премьеру в стране. За премьерные выходные картину Сергея Попова посмотрели онлайн более миллиона человек. Сериал также представили в 30 кинотеатрах страны от Владивостока до Калининграда. По словам Павлова, создатели консультировались с экспертами, чтобы максимально достоверно представить исторический период.
«Мы изучали все, что было доступно – статьи, книги, фильмы того времени. У нас было несколько консультантов со стороны Германии, спецслужб. Они давали советы, понимая, что мы художественно историю рассказываем, позволяли нам отойти в сторону, однако обманывать не позволяли. Если чего-то быть не могло, мы это не показывали, старались держаться фактов. Там было очень много информации, многое включить не смогли. Можно было и на 20 серий сделать сюжет», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, одно событие, представленное в сериале, все же не соответствует действительности.
«Изначально в разработке не было истории про архив. Позже нашли интересную книгу "Охота на призраков", когда сценарий был уже в работе. Связались с автором, он - журналист, работал в тот период и написал книгу про поиск архивов "Штази". Глава спецслужбы ГДР Маркус Вольф, который эти архивы сделал, спрятал их так, что официально до сих пор не нашли. Мы показали, что их нашли, но это художественное допущение. Также нам очень хотелось показать, что шпионы и политики – это люди. Решения всегда принимаются людьми со своими страхами, сомнениями, желаниями, мечтами. Эту тему долго исследовали. Мы не хотели давать оценок, старались показать честно», - пояснил Павлов.
В свою очередь один из продюсеров проекта Юрий Сапронов рассказал НСН, что повышенный интерес зрителей к сериалу стал для команды сюрпризом.
«В нашем сериале есть связь времен и большая политика. Мы интегрировались в семью Горбачевых и политическую верхушку. Наверное, стало чуть понятнее, как происходили те или иные события, как принимались решения. Это вызвало большой интерес аудитории, хотя изначально было непонятно, насколько сойдутся шпионская, геополитическая линия и политическая линия в Москве. По схожей структуре уже работаем над новым проектом "Югославия" о событиях 1998-1999 года. Так получилось, что мы делаем проекты про исчезнувшие страны. Поразительно, что так много людей посмотрели проект, мы не ожидали. Сериал сложный, длинный. Казалось, аудитория привыкла к более легким развлекательным проектам, а на самом деле и у другого жанра огромная аудитория. Снимайте не только развлекуху, но и умное кино», - отметил он.
Ранее гендиректор ИРИ Алексей Гореславский рассказал «Радиоточке НСН», что главный критерий для номинации на Национальную премию интернет-контента ИРИ - социальная значимость. Он также отметил, что триумфаторы премии 2025 года победили в жесткой конкурентной борьбе.
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