Кормухина: Странно, что «Браво» и Tequilajazzz не знают об участии в фестивале!
Певица подтвердила своё выступление в Парке Горького 3 августа и удивилась ситуации с коллегами по цеху.
Столичная мэрия анонсировала на своём сайте бесплатный фестиваль «Шашлык Live», запланированный в Парке Горького на 3 августа. В программе фестиваля были заявлены группы «Чайф», «Сплин», «Браво», «7Б», Uma2rman, Tequilajazzz, а также певица Ольга Кормухина, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина и экс-солист группы «Земляне» Сергей Скачков.
Однако некоторые из артистов оказались не в курсе собственного выступления и поспешили опровергнуть информацию. Фронтмен группы «Браво» Евгений Хавтан и лидер Tequilajazzz Евгений Фёдоров сообщили фанатам в Facebook, что в этот день у них нет концертов, ни в Парке Горького, ни в каком либо другом месте.
НСН задалась вопросом осведомлённости о мероприятии других заявленных участников и поговорила с певицей Ольгой Кормухиной. Она подтвердила изданию своё участие, о котором, по её словам, знала давно, и назвала странной ситуацию с коллегами по цеху.
«Я заявлена. Честно говоря, странная ситуация. Странно, что они были не в курсе. Я узнала о выступлении давно. Всегда всё чётко, не знаю, что там случилось у “Браво”. Может, кто-то другой подсуетился? Много мероприятий проходит в один день. Там же не одна площадка, поэтому вполне возможно, что другие товарищи… Я выступаю в парке Горького», — сообщила певица.
Напомним, 3 августа помимо фестиваля в столице ожидается несогласованная с властями акция протеста. О том, как оценивают прошедший в минувшую субботу несанкционированный митинг и его последствия в Совете по правам человека при президенте РФ, читайте в материале НСН. Издание публикует две диаметрально противоположные точки зрения членов одной правозащитной организации.
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