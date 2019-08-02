Кормухина: Странно, что «Браво» и Tequilajazzz не знают об участии в фестивале!

НСН задалась вопросом осведомлённости о мероприятии других заявленных участников и поговорила с певицей Ольгой Кормухиной. Она подтвердила изданию своё участие, о котором, по её словам, знала давно, и назвала странной ситуацию с коллегами по цеху.

«Я заявлена. Честно говоря, странная ситуация. Странно, что они были не в курсе. Я узнала о выступлении давно. Всегда всё чётко, не знаю, что там случилось у “Браво”. Может, кто-то другой подсуетился? Много мероприятий проходит в один день. Там же не одна площадка, поэтому вполне возможно, что другие товарищи… Я выступаю в парке Горького», — сообщила певица.

Напомним, 3 августа помимо фестиваля в столице ожидается несогласованная с властями акция протеста. О том, как оценивают прошедший в минувшую субботу несанкционированный митинг и его последствия в Совете по правам человека при президенте РФ, читайте в материале НСН. Издание публикует две диаметрально противоположные точки зрения членов одной правозащитной организации.

