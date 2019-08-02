Uma2rmaH подтвердила участие в московском «Шашлык Live»

В Москве в Парке Горького состоится фестиваль «Шашлык Live». Мероприятие будет проходить 3 и 4 августа, при этом гостей фестиваля одновременно ждет концертная программа с участием известных музыкантов. В числе заявленных были группы «Чайф», «Сплин», «Браво», 7Б, Uma2rmaH, Tequilajazzz, а также Ольга Кормухина, Светлана Сурганова, Чичерина и экс-солист группы Земляне Сергей Скачков.

Однако лидеры «Браво» и Tequilajazzz в соцсетях заявили, что не появятся в Парке Горького на ближайших выходных. НСН решила уточнить у других музыкантов, намерены ли они выступить на фестивале.

Бас-гитарист Uma2rmaH Сергей Кристовский заявил НСН, что группа выступит в парке в субботу, 3 августа.

«Мы завтра, да, выступаем», - заявил музыкант.

В мэрии Москвы заявили, что фестиваль «Шашлык Live» пройдет впервые. Гости мероприятия смогут попробовать мясные блюда, приготовленные лучшими рестораторами Москвы.

