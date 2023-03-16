Ройзман в суде отрицает использование сети «ВКонтакте»
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан министерством юстиции РФ иностранным агентом) не признаёт вину в административном правонарушении, в котором его обвиняют, и утверждает, что никогда не пользовался соцсетью «ВКонтакте». Об этом он завил в Ленинском районном суде областного центра, куда его доставили для разбирательства.
На политика и общественного деятеля составлен административный протокол по статье о пропаганде либо публичной демонстрации атрибутики или символики экстремистских организаций, запрещенной федеральными законами через эту соцсеть. Максимальное наказание по этой статье КоАп достигает 15 суток ареста.
Ройзману в данный момент запрещено пользоваться интернетом из-за меры пресечения, определённой судом в августе 2022 года по уголовному делу о дискредитации армии РФ. Как отмечает НСН, адвокаты настаивают, что он не использует «ВКонтакте» и соблюдает назначенные ограничения.
Сам экс-мэр пояснил, что, судя по всему, группа «ВКонтакте» была зарегистрирована 10 лет назад от его имени, однако он никогда не имел к ней доступ и не заходил в неё.
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