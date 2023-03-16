Ройзман в суде отрицает использование сети «ВКонтакте»

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан министерством юстиции РФ иностранным агентом) не признаёт вину в административном правонарушении, в котором его обвиняют, и утверждает, что никогда не пользовался соцсетью «ВКонтакте». Об этом он завил в Ленинском районном суде областного центра, куда его доставили для разбирательства.

На политика и общественного деятеля составлен административный протокол по статье о пропаганде либо публичной демонстрации атрибутики или символики экстремистских организаций, запрещенной федеральными законами через эту соцсеть. Максимальное наказание по этой статье КоАп достигает 15 суток ареста.