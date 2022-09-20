Адвокат: Ройзману разрешили выезжать из Екатеринбурга

Адвокат экс-мэра Екатеринбурга Владислав Идамжапов заявил, что его подзащитный может покидать Екатеринбург и передвигаться по стране, сообщает РИА Новости.

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По его словам, Верх-Исетский районный суд уральской столицы запретил политику, обвиняемому в дискредитации Вооружённых сил РФ, посещать публичные мероприятия, однако запрета передвижений нет.

«Суд... пришёл к выводу, что под публичным местом нужно понимать то место, где проходят публичные мероприятия», - пояснил Идамжапов.

В суде указали, что речь идёт о митингах, демонстрациях, шествиях или пикетах, организованных гражданами РФ, политическими париями, различными общественными или религиозными объединениями, в том числе с использованием транспортных средств.

Ранее Ройзману, обвиняемому в дискредитации российской армии, Верх-Исетский районный суд назначил меру пресечения в виде запрета определённых действий до 29 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СпецоперацияСудАкции ПротестаЕвгений Ройзман
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