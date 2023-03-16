Полиция задержала бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом) задержала полиция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката экс-градоначальника Владислава Идамжапова.

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По данным агентства, Ройзман обвиняется в демонстрации экстремистской символики. Задержанного доставят в полицию, пишет РИА ФАН.

Как рассказал Идамжапов в беседе с Ura.ru, экс-мэр якобы разместил запрещенную символику в соцсети «ВКонтакте».

«Проблема в том, что Ройзман не зарегистрирован в ВК. Просто ни разу в жизни не заходил. Перепост был сделан в группе "Евгений Ройзман", к которой он отношения не имеет», — указал защитник.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеЕвгений Ройзман
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