Рогозин заявил, что для помощи российской армии следует «вычистить «пятую колонну»

Россия может помочь своей армии на фоне спецоперации на Украине, вычистив «пятую колонну». Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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«И это задача — может быть даже более важная, чем скорость продвижения нашей армии», — написал глава госкорпорации в своем Telegram-канале.

Ранее Рогозин заявил, что при враждебном отношении западных стран к России новая отечественная орбитальная станция может стать «военно-прикладной», напоминает Ura.ru.

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Фото: twitter.com/Rogozin
ТЕГИ:УкраинаРоссияДмитрий Рогозин
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