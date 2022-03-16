Рогозин заявил, что для помощи российской армии следует «вычистить «пятую колонну»

«И это задача — может быть даже более важная, чем скорость продвижения нашей армии», — написал глава госкорпорации в своем Telegram-канале.

Ранее Рогозин заявил, что при враждебном отношении западных стран к России новая отечественная орбитальная станция может стать «военно-прикладной», напоминает Ura.ru.

