Рогозин заявил, что для помощи российской армии следует «вычистить «пятую колонну»
16 марта 202210:29
Россия может помочь своей армии на фоне спецоперации на Украине, вычистив «пятую колонну». Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«И это задача — может быть даже более важная, чем скорость продвижения нашей армии», — написал глава госкорпорации в своем Telegram-канале.
Ранее Рогозин заявил, что при враждебном отношении западных стран к России новая отечественная орбитальная станция может стать «военно-прикладной», напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 678 / сут.
Умерли
362 тыс.+558 / сут.
Выздоровели
15,7 млн+118 тыс. / сут.
- Корпоративный мессенджер Slack начал отключать российских клиентов
- Собянин выделил гранты для поддержки отечественных сетей быстрого питания
- Рогозин заявил, что для помощи российской армии следует «вычистить «пятую колонну»
- YouTube заблокировал телеканал «Спас»
- Мурашко: Штамм коронавируса BA.2 может стать преобладающим в мире
- Число пенсионеров на учете в ПФР сократилось почти на 1 млн человек
- «Автоваз» перенес корпоративный отпуск на апрель из-за нехватки комплектующих
- Володин: Без России Совету Европы будет нечем заняться
- Президент Казахстана предложил изменить форму правления в республике
- С начала года в Мексике убили седьмого журналиста
15 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru