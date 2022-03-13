Рогозин: Жадность заставит западные бренды вернуться в Россию

«Думаю, все со мной согласитесь: жадность в итоге победит. Да вот только места всем не хватит», — считает глава госкорпорации.

Напомним, в кабмин России и Генпрокуратуру направлен перечень иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы. В список попали около 60 компаний, объявивших о прекращении работы в РФ без предоставления гарантий потребителям.

