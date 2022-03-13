Рогозин: Жадность заставит западные бренды вернуться в Россию
Жадность брендов из стран Запада перевесит их русофобию, и они вернутся в Россию, однако места хватит не всем, сообщил в своем Telegram-канале руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Думаю, все со мной согласитесь: жадность в итоге победит. Да вот только места всем не хватит», — считает глава госкорпорации.
Напомним, в кабмин России и Генпрокуратуру направлен перечень иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы. В список попали около 60 компаний, объявивших о прекращении работы в РФ без предоставления гарантий потребителям.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,3 млн+48 154 / сут.
Умерли
360 тыс.+630 / сут.
Выздоровели
15,4 млн+157 тыс. / сут.
- Рогозин: Жадность заставит западные бренды вернуться в Россию
- В России жалуются на сбои в работе Telegram
- На Украине объявлена охота на желающих эвакуироваться в Россию граждан
- Эксперт: санкции откроют россиянам другие страны
- СМИ: антироссийские санкции раскалывают ЕС
- В Европе ограничили продажу еды в одни руки
- PayPal приостановила работу в России
- С 14 по 18 марта торги на Мосбирже проводиться не будут
- Sony Pictures приостанавливает деятельность в России
- Елисейский дворец готовится объявить новые санкции против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru