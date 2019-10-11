Жириновский не верит, что смертная казнь оздоровит страну

Жители Саратова выступают за возвращение в России смертной казни. Данный вопрос поднят в связи со смертью девятилетней саратовчанки, которая в среду утром ушла из дома в школу и не вернулась. С четверга на пятницу власти Саратовской области сообщили, что ребенка нашли мертвым, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». По данным Следственного комитета РФ, обвинения предъявлены 35-летнему мужчине, у которого имеется непогашенная судимость за «насильственные действия сексуального характера» и разбой.

Ранее НСН сообщала, что в Госдуме решили поинтересоваться мнением россиян по поводу возврата смертной казни. Соответствующий опрос был размещён на официальной странице нижней палаты парламента в социальной сети «ВКонтакте».

Вопрос звучит следующим образом: «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?».

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире НСН заявил о поддержке отмены моратория на смертную казнь в России.

«Мы поддержим пожелание граждан вернуть смертную казнь, потому что большинство из них этого хотят. Но я сразу говорю, что мораторий не будет отменен, поскольку Россия – член Совета Европы, где все страны отказались от такого вида наказания. Если мы вернем казнь – нас оттуда исключат», - сказал Жириновский.

При этом, депутат Госдумы отметил, что возвращение данного вида наказания не защитит граждан.