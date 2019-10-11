Жириновский не верит, что смертная казнь оздоровит страну
Лидер ЛДПР в эфире НСН рассказал о политической подоплеке сохранения моратория на смертную казнь.
Жители Саратова выступают за возвращение в России смертной казни. Данный вопрос поднят в связи со смертью девятилетней саратовчанки, которая в среду утром ушла из дома в школу и не вернулась. С четверга на пятницу власти Саратовской области сообщили, что ребенка нашли мертвым, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». По данным Следственного комитета РФ, обвинения предъявлены 35-летнему мужчине, у которого имеется непогашенная судимость за «насильственные действия сексуального характера» и разбой.
Ранее НСН сообщала, что в Госдуме решили поинтересоваться мнением россиян по поводу возврата смертной казни. Соответствующий опрос был размещён на официальной странице нижней палаты парламента в социальной сети «ВКонтакте».
Вопрос звучит следующим образом: «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?».
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире НСН заявил о поддержке отмены моратория на смертную казнь в России.
«Мы поддержим пожелание граждан вернуть смертную казнь, потому что большинство из них этого хотят. Но я сразу говорю, что мораторий не будет отменен, поскольку Россия – член Совета Европы, где все страны отказались от такого вида наказания. Если мы вернем казнь – нас оттуда исключат», - сказал Жириновский.
При этом, депутат Госдумы отметил, что возвращение данного вида наказания не защитит граждан.
«Вопрос о возвращении смертной казни должны решать юристы, которые владеют статистикой. Например, после распространения смертной казни на насильников многие преступники стали убивать своих жертв, чтобы скрыть следы. Резко возросла смертность от криминальных убийств. Отменили смертную казнь – большее число жертв насилия стали оставаться живыми. То есть возвращение смертной казни не поможет гражданам защититься от преступных посягательств», - пояснил парламентарий.
Также, по словам Владимира Жириновского, европейский опыт показывает, что отмена смертной казни не способствует сокращению преступности.
«Опыт Европы говорит, что казнь не снижает уровень преступности. Там уже много лет никого не казнят, и количество криминальных деяний снижается. У нас мораторий действует уже 25 лет, и число заключенных только снижалось – уже меньше 500 тысяч, а когда-то было несколько миллионов», - подчеркнул собеседник НСН.
Среди причин, которые говорят в поддержку сохранения моратория на смертную казнь в России, Владимир Жириновский также назвал несовершенство судебной системы.
«Кроме того, известно много случаев, когда спустя многие годы выяснялось, что казнили не того. В советское время смертная казнь была по 10-15 видам преступлений. Так директора Елисеевского гастронома расстреляли за то, что он по запискам еду продавал. В 1930-ые годы казнили вообще миллионами, а в 1960-е почти всех реабилитировали. Но это на бумаге реабилитировали, а реально-то их уже не вернуть. В США бывают случаи, когда люди по 50 лет сидят в тюрьме, и вдруг выясняется, что они невиновны», - рассказал лидер ЛДПР.
Отдельную инициативу проявил депутат Госдумы Виталий Милонов. В эфире НСН он предложил ввести химическую кастрацию педофилов, а также заносить людей, совершивших подобные преступления, в специальный реестр, доступ к которому должен быть у любого работодателя, особенно в учреждениях, работающих с детьми.
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