Госдума опрашивает россиян по поводу возврата смертной казни

11 октября 201917:57

В Госдуме решили поинтересоваться мнением россиян по поводу возврата смертной казни. Опрос размещён на официальной странице нижней палаты парламента в социальной сети «ВКонтакте».

Вопрос звучит следующим образом: «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?». Его предваряет краткое описание истории убийства девятилетней девочки в Саратове мужчиной, ранее судимым за педофилию. Также на странице собраны мнения депутатов «за» и «против» возврата смертной казни.

Напомним, девятилетняя Лиза Киселёва была найдена мёртвой в гараже в Саратове. Позже правоохранители задержали подозреваемого, он дал признательные показания. В связи с этим резонансным преступлением в информационном пространстве стали звучать предложения о снятии моратория на высшую меру наказания в России. Отдельную инициативу проявил депутат Госдумы Виталий Милонов. В эфире НСН он предложил ввести химическую кастрацию педофилов, а также заносить людей, совершивших подобные преступления, в специальный реестр, доступ к которому должен быть у любого работодателя, особенно в учреждениях, работающих с детьми.

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ФОТО: смертная казнь. ФОТО flickr.com
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