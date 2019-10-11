Госдума опрашивает россиян по поводу возврата смертной казни

Напомним, девятилетняя Лиза Киселёва была найдена мёртвой в гараже в Саратове. Позже правоохранители задержали подозреваемого, он дал признательные показания. В связи с этим резонансным преступлением в информационном пространстве стали звучать предложения о снятии моратория на высшую меру наказания в России. Отдельную инициативу проявил депутат Госдумы Виталий Милонов. В эфире НСН он предложил ввести химическую кастрацию педофилов, а также заносить людей, совершивших подобные преступления, в специальный реестр, доступ к которому должен быть у любого работодателя, особенно в учреждениях, работающих с детьми.

