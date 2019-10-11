Госдума опрашивает россиян по поводу возврата смертной казни
В Госдуме решили поинтересоваться мнением россиян по поводу возврата смертной казни. Опрос размещён на официальной странице нижней палаты парламента в социальной сети «ВКонтакте».
Вопрос звучит следующим образом: «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?». Его предваряет краткое описание истории убийства девятилетней девочки в Саратове мужчиной, ранее судимым за педофилию. Также на странице собраны мнения депутатов «за» и «против» возврата смертной казни.
Напомним, девятилетняя Лиза Киселёва была найдена мёртвой в гараже в Саратове. Позже правоохранители задержали подозреваемого, он дал признательные показания. В связи с этим резонансным преступлением в информационном пространстве стали звучать предложения о снятии моратория на высшую меру наказания в России. Отдельную инициативу проявил депутат Госдумы Виталий Милонов. В эфире НСН он предложил ввести химическую кастрацию педофилов, а также заносить людей, совершивших подобные преступления, в специальный реестр, доступ к которому должен быть у любого работодателя, особенно в учреждениях, работающих с детьми.
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