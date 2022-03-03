СМИ: Рогозин сократил свою зарплату на 30% из-за санкций
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин из-за введения санкций урезал на треть свою зарплату в госкорпорации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.
«В условиях санкций генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин дал поручение на 30% сократить свою зарплату», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что сокращение зарплат коснулось также топ-менеджмента Роскосмоса и предприятий ракетно-космической отрасли, сообщает телеканал «360».
На фоне военной операции России на Украине западные страны ввели против РФ ряд санкций, которые коснулись в том числе космической отрасли. Тем не менее, Россия и США продолжат сотрудничать в космической сфере, несмотря на ограничения, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Дерипаска призвал не затягивать переговоры с Украиной
- Генассамблея ООН потребовала от России прекратить спецоперацию на Украине
- Forbes: Немецкие власти конфисковали яхту Алишера Усманова
- СМИ: Рогозин сократил свою зарплату на 30% из-за санкций
- Бразильский авиапроизводитель Embraer прекратит поставки в Россию
- В России введут комиссию на покупку валюты на бирже
- Венедиктов: Судьбу «Эха Москвы» решит совет директоров радиостанции
- В украинской делегации отказались проводить переговоры с РФ в Беловежской пуще
- Южная Корея продолжит поставки смартфонов и автомобилей в Россию
- Россияне могут получить кредитные каникулы до конца сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru