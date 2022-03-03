СМИ: Рогозин сократил свою зарплату на 30% из-за санкций

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин из-за введения санкций урезал на треть свою зарплату в госкорпорации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

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«В условиях санкций генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин дал поручение на 30% сократить свою зарплату», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что сокращение зарплат коснулось также топ-менеджмента Роскосмоса и предприятий ракетно-космической отрасли, сообщает телеканал «360».

На фоне военной операции России на Украине западные страны ввели против РФ ряд санкций, которые коснулись в том числе космической отрасли. Тем не менее, Россия и США продолжат сотрудничать в космической сфере, несмотря на ограничения, пишет Ura.ru.

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Фото: twitter.com/Rogozin
ТЕГИ:Санкции Против РоссииДмитрий РогозинРоскосмос
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