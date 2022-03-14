Илон Маск «бросил вызов» Владимиру Путину

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в своём Twitter пост, в котором «вызвал на поединок» президента России Владимира Путина.

Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в Starlink

«I hereby challenge Владимир Путин to single combat. Stakes are Украина», - написал американский бизнесмен.

Перевести послание Маска можно, как «Я вызываю Владимира Путина на поединок. Ставка - Украина».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с Илоном Маском о поставке еще одной партии систем Starlink, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:TwitterВладимир ПутинИлон Маск
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