Илон Маск «бросил вызов» Владимиру Путину

Москва отменила масочный режим и антиковидны меры Песков отказался озвучить сроки окончания спецоперации на Украине В Кремле неизвестно о поездке Кадырова на Украину До 20 увеличилось число погибших в результате падения осколков сбитой ракеты в Донецке Рогозин увязал сроки эксплуатации МКС со снятием санкций с «Роскосмоса»