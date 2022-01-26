Украинский спутник, запущенный Илоном Маском, потерялся

Украинский спутник «Сич-2-30» был потерян. Об этом рассказал бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства (ГАК) Украины Андрей Колесник.

Первый за 11 лет космический аппарат, запущенный Украиной, не выходит на связь и, вероятнее всего, потерян. Отмечается, что в запуске аппарата участвовал американский бизнесмен Илон Маск.

«Нет стабильной (или отсутствует) связи со спутником Сич-2-1 (Сич-2-30), предоставить американской стороне информацию о расширенных параметрах движения для полной идентификации невозможно», — указал Колесник в своем Facebook.

Ранее пользователи украинских соцсетей высмеяли президента страны Владимира Зеленского, который в поздравлении NASA с первыми полетом беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе похвалился успехами Киева в освоении космоса.

