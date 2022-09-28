Рогов: Жители подконтрольной Киеву части Запорожья перекрыли трассу в знак протеста

Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу, требуя дать возможность выехать с этой территории. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение в состав РФ

«В знак протеста против действий режима [президента Украины Владимира] Зеленского запорожцы перекрыли Ореховскую трассу. На Запорожье люди, которых не выпускают на освобожденную территорию, в знак протеста заблокировали дорогу и требуют, чтобы их выпустили», — написал чиновник в Telegram.

Рогов отметил, что ранее Киев ограничивал выезд жителей в подконтрольную РФ часть области, чтобы люди не смогли поучаствовать в референдуме. Как указал член главного совета ВГА, украинская сторона ввела для населения систему согласований, электронных очередей и проверок спецслужб, «а также через организацию дополнительных проблем на контрольно-пропускных пунктах около линии соприкосновения».

«Люди вынуждены неделями, а то и месяцами ждать возможности выехать», — заключил Рогов.

Накануне в Запорожской области завершился референдум, в ходе которого 93,11% населения проголосовали за вхождение региона в состав России, напоминает RT. Общая явка избирателей составила 85,4%, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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