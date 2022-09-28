Рогов: Жители подконтрольной Киеву части Запорожья перекрыли трассу в знак протеста
Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу, требуя дать возможность выехать с этой территории. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«В знак протеста против действий режима [президента Украины Владимира] Зеленского запорожцы перекрыли Ореховскую трассу. На Запорожье люди, которых не выпускают на освобожденную территорию, в знак протеста заблокировали дорогу и требуют, чтобы их выпустили», — написал чиновник в Telegram.
Рогов отметил, что ранее Киев ограничивал выезд жителей в подконтрольную РФ часть области, чтобы люди не смогли поучаствовать в референдуме. Как указал член главного совета ВГА, украинская сторона ввела для населения систему согласований, электронных очередей и проверок спецслужб, «а также через организацию дополнительных проблем на контрольно-пропускных пунктах около линии соприкосновения».
«Люди вынуждены неделями, а то и месяцами ждать возможности выехать», — заключил Рогов.
Накануне в Запорожской области завершился референдум, в ходе которого 93,11% населения проголосовали за вхождение региона в состав России, напоминает RT. Общая явка избирателей составила 85,4%, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- Глава Херсонской области попросил Путина принять регион в состав России
- Песков не знает станет ли спецоперация контртеррористической после присоединения новых регионов
- Госдума проведет внеплановое заседание 3 октября
- Глава ЛНР обратился к Путину с просьбой о вхождении республики в состав России
- Рогов: Жители подконтрольной Киеву части Запорожья перекрыли трассу в знак протеста
- Актерам и музыкантам рассказали об условиях мобилизации
- Глава МИД Абхазии назвал высокой вероятность конфликта с Грузией
- «КАМАЗ-мастер» отказался от участия в ралли «Дакар»
- Пушилин: Территория ДНР в конституционных границах будет освобождена
- Эксперт ЦБ предупредил о рисках при снятии денег с банковского счета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru