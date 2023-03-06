Рогов: Запорожцы ждут прихода армии России

Жители города Запорожье ждут прихода российской армии. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

Комбат Ходаковский заявил о подготовке наступления ВСУ

Чиновник также отметил, что местные жители помогают военнослужащим России корректировать удары по военным объектам Украины.

Ранее Рогов заявлял, что в Запорожье зреет бунт против киевского режима. По его словам, киевский режим «проиграл битву за души и умы» местного населения. Чиновник рассказал, что среди бойцов было более десятка столкновений с украинскими военными. После запорожцы оставляли свои позиции на линии соприкосновения и переходили на сторону России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВоеннослужащиеСпецоперация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры