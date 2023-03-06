Рогов: Запорожцы ждут прихода армии России
Жители города Запорожье ждут прихода российской армии. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».
Чиновник также отметил, что местные жители помогают военнослужащим России корректировать удары по военным объектам Украины.
Ранее Рогов заявлял, что в Запорожье зреет бунт против киевского режима. По его словам, киевский режим «проиграл битву за души и умы» местного населения. Чиновник рассказал, что среди бойцов было более десятка столкновений с украинскими военными. После запорожцы оставляли свои позиции на линии соприкосновения и переходили на сторону России.
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