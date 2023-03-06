Комбат Ходаковский заявил о подготовке наступления ВСУ
Украинские войска готовятся к наступлению, ВСУ получают иностранную технику и вооружение. Об этом заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.
Как отметил комбат, сославшись на полученную в результате утечки информацию, украинским разведчикам предоставили пистолеты «для боев в городе».
«Абоненты на своем уровне не знают, на что конкретно будет нацелен удар, но предполагают, что на Мелитополь, чтобы "подорвать моральный дух и разорвать логистику"», — написал Ходаковский в своем Telegram-канале.
Командир отдал должное противнику, который демонстрирует упорство в обороне и считает, что «защищает свою землю», отмечает «Свободная пресса».
Между тем председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об увеличении количества бойцов ВСУ на Запорожском направлении. По его словам, численность украинских войск на этом участке составляет до 30-32 тысяч человек, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+11 163 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+9 166 / сут.
- СМИ сообщили об огромных потерях ВСУ в Артемовске
- Познер: Многие журналисты попадут в ад
- Комбат Ходаковский заявил о подготовке наступления ВСУ
- Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Мурманска
- МИД: Россия готовит упрощенный визовый режим с шестью странами
- ФСБ заявила о предотвращении покушения на Константина Малофеева
- СМИ: В Курской области срочник расстрелял двоих сослуживцев
- Нейросети помогут московским врачам выявлять 9 патологий на одном медицинском снимке
- Американский ветеран заявил, что США проиграли бы «большую войну» против России
- МВД опровегло приказ о создании штурмовых батальонов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru