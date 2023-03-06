Комбат Ходаковский заявил о подготовке наступления ВСУ

Украинские войска готовятся к наступлению, ВСУ получают иностранную технику и вооружение. Об этом заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.

Марочко: ВСУ стягивают подкрепление на Купянском направлении

Как отметил комбат, сославшись на полученную в результате утечки информацию, украинским разведчикам предоставили пистолеты «для боев в городе».

«Абоненты на своем уровне не знают, на что конкретно будет нацелен удар, но предполагают, что на Мелитополь, чтобы "подорвать моральный дух и разорвать логистику"», — написал Ходаковский в своем Telegram-канале.

Командир отдал должное противнику, который демонстрирует упорство в обороне и считает, что «защищает свою землю», отмечает «Свободная пресса».

Между тем председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об увеличении количества бойцов ВСУ на Запорожском направлении. По его словам, численность украинских войск на этом участке составляет до 30-32 тысяч человек, пишет РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияДНРВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры