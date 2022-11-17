Рогов: ВСУ стремятся вызвать голод в Запорожской области
Украинские войска наносят удары по сельскохозяйственным объектам Запорожской области, пытаясь спровоцировать голод в регионе. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации области Владимир Рогов.
«Это делается целенаправленно, чтобы вызвать голод на территории, чтобы люди не были обеспечены продуктами питания», — приводит слова Рогова ТАСС.
Чиновник отметил, что обстрелы ВСУ продолжаются на протяжении 4-5 месяцев, пишет RT. За это время было уничтожено более тысячи единиц скота, проблема особенно остро стоит в Васильевском и Каменско-Днепровском районах на передней линии фронта, отмечает РИА ФАН.
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