Рогов: ВСУ стремятся вызвать голод в Запорожской области

«Это делается целенаправленно, чтобы вызвать голод на территории, чтобы люди не были обеспечены продуктами питания», — приводит слова Рогова ТАСС.

Чиновник отметил, что обстрелы ВСУ продолжаются на протяжении 4-5 месяцев, пишет RT. За это время было уничтожено более тысячи единиц скота, проблема особенно остро стоит в Васильевском и Каменско-Днепровском районах на передней линии фронта, отмечает РИА ФАН.

