Рогов рассказал о планах ВСУ начать наступление в Запорожской области до конца года
Украинские силы собираются до конца года провести широкомасштабное наступление в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Крайне велика вероятность, что на запорожском направлении может быть активизация боевых действий и попытка украинских войск перейти к широкомасштабному наступлению. По срокам, это вторая половина ноября, декабрь», — цитирует чиновника РИА Новости.
По словам Рогова, Киев готовится наступать и скапливает войска у границ региона. Член главного совета администрации Запорожья подчеркнул, что предпосылок для заморозки конфликта нет, такой вариант развития событий будет возможен лишь после нанесения ряда существенных поражений украинской армии, пишет «Свободная пресса».
Рогов добавил, что украинская армия уверена, что способна на «очень многое и даже невозможное», пишет РИА ФАН.
«Наша задача — привести их в чувства и погнать на Запад», — заключил чиновник.
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