Рогов: ВСУ при отступлении затопили в ДНР десятки угольных шахт
Отступая Вооруженные силы Украины (ВСУ) затопили в Донецкой народной республике угольные шахты. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По его словам, это десятки шахт на Донбассе, которые «затоплены, или затапливаются»
«Восстановление будет стоить очень дорого, соизмеримо со строительством новых шахт», - заключил он.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ скрытно перебрасывают десятки единиц военной техники и бензовозы через Запорожье, чтобы попытаться прорвать фронт, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru