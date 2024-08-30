Рогов: ВСУ при отступлении затопили в ДНР десятки угольных шахт

Отступая Вооруженные силы Украины (ВСУ) затопили в Донецкой народной республике угольные шахты. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

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По его словам, это десятки шахт на Донбассе, которые «затоплены, или затапливаются»

«Восстановление будет стоить очень дорого, соизмеримо со строительством новых шахт», - заключил он.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ скрытно перебрасывают десятки единиц военной техники и бензовозы через Запорожье, чтобы попытаться прорвать фронт, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:СпецоперацияВСУШахтыДНРДонбасс

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