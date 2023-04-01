Рогов: В Энергодаре тихо и спокойно

Украинские войска не обстреливают Энергодар после визита гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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Гросси в среду посетил расположенную в городе Запорожскую атомную электростанцию. Глава МАГАТЭ осмотрел территорию АЭС и объекты, поврежденные в результате обстрелов ВСУ.

Говоря об обстановке в Энергодаре после посещения Гросси, Рогов отметил, что ситуация «не изменилась».

«Слава Богу, тихо и спокойно», — цитирует чиновника ТАСС.

При этом в последнюю неделю были зафиксированы обстрелы средней интенсивности близ Токмака, Молочанска, Веселого и Мелитополя.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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