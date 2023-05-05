Рогов: Украина добивается подтопления Запорожской области
Украинские власти добиваются подтопления левобережной части Запорожской области, чтобы создать условия для форсирования Днепра и захвата Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Киевский режим ... добивается подтопления левобережной части Запорожской области, которая находится ниже правого берега», — отметил Рогов в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, украинская сторона намерена затопить минную заградительную линию на левом берегу Каховского водохранилища. Однако в Запорожской области установилась сухая погода, и есть надежда, что уровень воды будет стабилизирован.
Ранее Рогов сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся на 17 метров и на 2,5 метра превысил норму, напоминает РЕН ТВ. Глава пророссийского движения предупредил об угрозе прорыва дамбы, в зоне подтопления могут оказаться десятки тысяч человек, отмечает телеканал «360».
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