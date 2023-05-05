Рогов: Украина добивается подтопления Запорожской области

«Киевский режим ... добивается подтопления левобережной части Запорожской области, которая находится ниже правого берега», — отметил Рогов в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, украинская сторона намерена затопить минную заградительную линию на левом берегу Каховского водохранилища. Однако в Запорожской области установилась сухая погода, и есть надежда, что уровень воды будет стабилизирован.

Ранее Рогов сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся на 17 метров и на 2,5 метра превысил норму, напоминает РЕН ТВ. Глава пророссийского движения предупредил об угрозе прорыва дамбы, в зоне подтопления могут оказаться десятки тысяч человек, отмечает телеканал «360».

