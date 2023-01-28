Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Несколько серий взрывов прогремело в пятницу в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, хлопки были слышны с 21:30 27 января.
«По предварительной информации, целью ракетных ударов по объектам в Запорожье стала военная техника и склады с боеприпасами, хранимые боевиками ВСУ на территории предприятия "Запорожсталь"», — написал председатель движения «Мы вместе с Россией» в своем Telegram-канале.
Рогов добавил, что местные жители сообщали также об ударе по складу с оружием и боеприпасами на территории ферросплавного завода.
Ранее Рогов опроверг заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о мощных взрывах в районе Запорожской атомной электростанции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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