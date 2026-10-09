В «Яндексе» рассказали о сроках восстановления дата-центров

В настоящее время очень сложно назвать сроки восстановления работы оборудования в дата-центрах «Яндекса» в Калужской и Рязанской областях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Калуге несколько модулей дата-центра «Яндекса» выведены из строя после атаки БПЛА

Отмечается, что продолжается оценка состояния инфраструктуры. Пока же компания договорилась о помощи с другими облачными провайдерами, чтобы сократить перебои в работе сервисов.

«Мы договорились с Selectel, К2Cloud и VK Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов наших клиентов, пострадавших от атак БПЛА на дата-центры», - говорится в сообщении.

Ранее в результате атаки украинских беспилотников пострадали дата-центры «Яндекса» в Калужской и Рязанской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Метцель
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