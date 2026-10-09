Российских спортсменов допустили до Европейского юношеского фестиваля
Российским спортсменам разрешили участвовать в зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале. Об этом сообщает пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).
Фестиваль пройдет в Румынии с 14 по 21 февраля 2027 года. Юные атлеты из России смогут выступить на нём в нейтральном статусе - под эгидой Олимпийского комитета РФ и под флагом ЕОК.
«На их экипировке будет разрешено размещать только логотип соответствующего комитета... во время церемоний награждения будет звучать гимн, использовавшийся МОК на Играх в Париже 2024 года», - говорится в сообщении.
Аналогичное решение принято в отношении юных спортсменов из Белоруссии.
Ранее Европейская конфедерация волейбола (CEV) объявила о допуске мужской и женской сборных России до соревнований под своей эгидой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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