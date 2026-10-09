В России назвали причину для ухудшения отношений с Южной Кореей
Отношения Сеула с Москвой могут ухудшиться из-за возможных тайных договорённостях Южной Кореи с Украиной о предоставлении помощи или специалистов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Константин Асмолов.
По его словам, возможное раскрытие подобных тайных соглашений в конечном итоге сыграет на руку Киеву, так как у южнокорейского руководства не останется пространства для диалога с РФ.
«Если такие вещи всплывут, отношения с Республикой Корея могут упасть до уровня стран Прибалтики, чего очень не хочется», - отметил эксперт.
Асмолов напомнил, что Россия считает Южную Корею недружественной страной, но несмотря на это Москва и Сеул стараются поддерживать каналы взаимодействия и приемлемый уровень отношений.
Ранее лидер Южной Кореи Ли Чжэ Мен раскритиковал раскрытие президентом Украины Владимиром Зеленским данных о передаче Сеулу военнопленных из КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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