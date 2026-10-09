Часы и украшения блогера Лерчек на 14 млн пропали из сейфа следователя
Принадлежащие блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) часы Rolex и браслет Bulgari пропали после обысков. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что ценные предметы, стоимость которых составляет 14,4 млн рублей, были изъяты после следственных действий, но не приобщены к вещественным доказательствам. Они хранились в служебном сейфе следователя Никиты Тулупова, а затем пропали.
Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что причиной утраты украшений стало их храненрие не в установленном порядке. В отношении следователя возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Ранее стало известно, что автомобиль Rolls-Royce стоимостью 42 млн рублей Чекалиной продадут с торгов для погашения судебного штрафа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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