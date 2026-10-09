Медведев пригрозил пополнением обменного фонда из американцев и европейцев

Комментируя задержание в Черногории руководителя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, он указал, что в Европе «потенциально на всех россиян объявлена охота».

Как пишет RT, политик отметил, что особенно арест грозит тем, кто «говорит правду о западных странах, ЕС и бандеровском неонацистском режиме».

«Теперь, вполне вероятно, нужно будет пополнять обменный фонд из европейских и американских дебилов, чтобы вытаскивать своих», - написал Медведев в своём Telegram-канале.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское посольство в Черногории выясняет обстоятельства задержания Звинчука, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

