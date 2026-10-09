СМИ: Экс-совладельца «Рив Гош» Костыгина обвинили в особо крупном мошенничестве
Таганский районный суд Москвы отправил бывшего совладельца «Ленты» и «Рив Гош» Дмитрия Костыгина под домашний арест до 6 декабря. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.
Уточняется, что бизнесмена обвинили в особо крупном мошенничестве. Речь идёт о событиях 2017 года, когда Костыгин и его предполагаемые сообщники от имени «Юлмарта» заключили договор с компанией «Беркс» на поставку компьютерной техники и других товаров, однако поставку не оплатили, скрыв при этом действительное финансовое положение ретейлера.
Два года назад Костыгин был приговорён к четырем годам лишения свободы по делу о хищении трёх млрд рублей, выданных «Юлмарту» в качестве кредитов. Однако бизнесмен и его сообщники были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.
Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала партнёра Костыгина, владельца сети «Рив Гош» Августа Мейера, а также его супругу Инну Мейер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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