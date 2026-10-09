Военэксперт Колесник допустил, что Звинчука могут экстрадировать на Украину

По его словам, всё будет зависеть от того, какой запрос поступит властям республики, а это «всегда закрытая информация».

«Надо вызволять Звинчука, он гражданин России и должен находиться в нашей стране... Думаю, наш МИД уже включился в работу», - сказал он.

Колесник добавил, что произошедшее должно стать для россиян, участвующих в информационной деятельности, «сигналом, куда ехать не стоит».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ответ на задержание Звинчука, вероятно, придётся «пополнять обменный фонд из европейских и американских дебилов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

