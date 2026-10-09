Военэксперт Колесник допустил, что Звинчука могут экстрадировать на Украину
Задержанного в Черногории основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука могут экстрадировать в США или на Украину. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт Андрей Колесник.
По его словам, всё будет зависеть от того, какой запрос поступит властям республики, а это «всегда закрытая информация».
«Надо вызволять Звинчука, он гражданин России и должен находиться в нашей стране... Думаю, наш МИД уже включился в работу», - сказал он.
Колесник добавил, что произошедшее должно стать для россиян, участвующих в информационной деятельности, «сигналом, куда ехать не стоит».
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ответ на задержание Звинчука, вероятно, придётся «пополнять обменный фонд из европейских и американских дебилов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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