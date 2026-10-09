«Я ожидаю, что в этом случае Черногория проявит лояльность к НАТО, так как это риторика властей. Цель Черногории – вступить в ЕС. У нас Звинчук и «Рыбарь» не настолько известны, чтобы это вызвало волну недовольств в народе. Юридическая ситуация такова, что Черногория официально в НАТО. Даже в Боснию сегодня ехать рискованно. В этой ситуации Черногория может с легкостью выдать Звинчука, даже лучше, если американцам или англичанам, чем украинцам. Фактически это военнопленный, никто не смотрит уже на статус журналиста. Дипломатические каналы из России могут что-то сделать. Но все зависит от того, насколько Западу важен он и вся команда. Единственный шанс – это дипломатическое давление, какая-то трехсторонняя дипломатия. Возможен вариант, что Украина надавила через НАТО, чтобы Черногория задержала Звинчука, так как просто узнали, что он туда приехал», - рассказал он.

Со своей стороны, чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов подчеркнул, что защита прав российских граждан будет обеспечена на сто процентов.

«Будут включены те механизмы, которые работают в подобных случаях, по линии МИД, в первую очередь. Есть международные структуры, но они в последнее время работают крайне плохо, тот же ООН, ОБСЕ…Черногорская сторона должна предоставить информацию нашему посольству и МИД. Если все подтвердится, МИД будет плотно заниматься защитой прав российских граждан, это делается всегда. Если он под санкциями ЕС, как он вообще оказался в Черногории, которая выполняет санкции ЕС? Ситуация в целом непонятная, сложно сказать, в каком направлении будет все развиваться. Но защита прав наших граждан точно будет обеспечена», - заключил собеседник НСН.

Звинчук находился в балканской республике совершенно легально и официально, заявила его команда. Блогер планировал создать серию роликов про Черногорию и посетить Цетинский монастырь XV века. Михаил Звинчук находится под персональными санкциями Евросоюза и Великобритании.

