Рогов рассказал о продолжающейся работе инфраструктуры в прифронтовых районах Запорожья
Вся инфраструктура в прифронтовых районах Запорожской области продолжает работать после решения о перемещении жителей этих территорий. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В прифронтовых районах все работает: и банковская система, и магазины, и прочее», — цитирует эксперта ТАСС.
Рогов подчеркнул, что люди не ущемлены в правах.
Ранее власти Запорожской области сообщили, что на фоне усиление обстрелов со стороны Украины жителей 18 населенных пунктов временно переселят вглубь региона, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru