Рогов рассказал о продолжающейся работе инфраструктуры в прифронтовых районах Запорожья

Вся инфраструктура в прифронтовых районах Запорожской области продолжает работать после решения о перемещении жителей этих территорий. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов: Вывоз жителей Запорожской области идет на добровольной основе

«В прифронтовых районах все работает: и банковская система, и магазины, и прочее», — цитирует эксперта ТАСС.

Рогов подчеркнул, что люди не ущемлены в правах.

Ранее власти Запорожской области сообщили, что на фоне усиление обстрелов со стороны Украины жителей 18 населенных пунктов временно переселят вглубь региона, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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