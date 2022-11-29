Рогов: Призыв МАГАТЭ прекратить огонь по ЗАЭС помог бы разрядке ситуации
Призыв Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к Украине прекратить обстрелы Запорожской АЭС поспособствовал бы разрядке ситуации вокруг объекта. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«По крайней мере, те, кто совершают военные преступления, занимаются ядерным терроризмом со стороны режима [президента Украины Владимира] Зеленского, задумались бы над тем, чем это чревато и чем это закончится», — отметил чиновник в беседе с ТАСС.
Рогов считает, что после подобного призыва МАГАТЭ на Украине «началась бы истерика», пишет Газета.ру. В частности, Киев назвал бы главу агентства Рафаэля Гросси подкупленным, «были бы попытки саботажа».
Кроме того, чиновник поделился мнением, что Киев приказывает армии обстреливать ЗАЭС, потому что уверен в своей безнаказанности, отмечает RT.
«А так, естественно, у них возникнут сомнения [в том, что им обеспечена безнаказанность]. <...> Как только появляется институт наказания преступников, то, поверьте, это резко снижает их уровень мотивации», — считает председатель движения «Мы вместе с Россией».
Также Рогов отметил, что подобный призыв МАГАТЭ повысил бы уровень доверия к агентству.
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