Рогов предупредил о возможной провокации Киева против Запорожской АЭС
Украина может пойти на новую провокацию в отношении Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По мнению эксперта, Киев может решиться на такие действия на фоне неудачных попыток контрнаступления на запорожском направлении. Рогов отметил, что украинская сторона не отказалась от планов форсировать Днепр в Херсонской области и выше по течению в районе Энергодара.
«Велика вероятность, что противник попытается реализовать эту задумку», — подчеркнул Рогов.
Ранее глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что Киев отказался создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС и продолжает обстреливать электростанцию, напоминает Ura.ru.
Между тем Владимир Рогов сообщил, что ВСУ ограничили свои наступательные действия в Запорожской области из-за проливных дождей, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru