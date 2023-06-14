Рогов предупредил о возможной провокации Киева против Запорожской АЭС

По мнению эксперта, Киев может решиться на такие действия на фоне неудачных попыток контрнаступления на запорожском направлении. Рогов отметил, что украинская сторона не отказалась от планов форсировать Днепр в Херсонской области и выше по течению в районе Энергодара.

«Велика вероятность, что противник попытается реализовать эту задумку», — подчеркнул Рогов.

Ранее глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что Киев отказался создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС и продолжает обстреливать электростанцию, напоминает Ura.ru.

Между тем Владимир Рогов сообщил, что ВСУ ограничили свои наступательные действия в Запорожской области из-за проливных дождей, пишет «Свободная пресса».

