«Росэнергоатом»: ядерная безопасность ЗАЭС будет обеспечена в полной мере
Ядерная безопасность на Запорожской атомной электростанции после подрыва Каховской ГЭС будет обеспечена в полной мере, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление гендиректора «Росэнергоатома» Рената Карчаа.
По его словам, что для того, чтобы на станцию поступало необходимое для охлаждения количество воды, со Смоленской АЭС отправили передвижную насосную станцию.
«Мы можем достаточно уверенно говорить о том, что ядерная безопасность на Запорожской атомной электростанции будет обеспечена в полном объеме», – указал глава «Росэнергоатома».
Ранее стало известно о том, что глава МАГАТЭ посетит Киев и Запорожскую АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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