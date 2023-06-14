«Росэнергоатом»: ядерная безопасность ЗАЭС будет обеспечена в полной мере

По его словам, что для того, чтобы на станцию поступало необходимое для охлаждения количество воды, со Смоленской АЭС отправили передвижную насосную станцию.

«Мы можем достаточно уверенно говорить о том, что ядерная безопасность на Запорожской атомной электростанции будет обеспечена в полном объеме», – указал глава «Росэнергоатома».

Ранее стало известно о том, что глава МАГАТЭ посетит Киев и Запорожскую АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

