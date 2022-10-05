Рогов предупредил о готовящейся провокации Киева на ДнепроГЭС

Как отметил чиновник, в последнее время наблюдается «нездоровая активность» Киева в отношении гидроэлектростанции.

«Поступающая к нам информация не может не вызывать обеспокоенность за судьбу родного края. Киевские власти понимают, что Запорожье и де-факто, и де-юре уже Россия и освобождение оставшейся части Запорожской области лишь вопрос времени. Так что, находясь в ожидании нашего наступления, согласно их плану, ДнепроГЭС может стать объектом провокации с целью обвинить во всем Россию», — рассказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Член главсовета ВГА указал, что кураторы из США и Великобритании запросили результаты учений 2018 года, моделирующих ситуацию на случай неконтролируемого сброса воды, пишет «Свободная пресса». Как отметил Рогов, это очень тревожные данные. Согласно подсчетам экспертов, в таком случае на прибрежную часть города обрушится 20-метровая волна, отмечает телеканал «360».