Рогов предупредил о готовящейся провокации Киева на ДнепроГЭС
Украина готовит провокации на ДнепроГЭС в городе Запорожье. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Как отметил чиновник, в последнее время наблюдается «нездоровая активность» Киева в отношении гидроэлектростанции.
«Поступающая к нам информация не может не вызывать обеспокоенность за судьбу родного края. Киевские власти понимают, что Запорожье и де-факто, и де-юре уже Россия и освобождение оставшейся части Запорожской области лишь вопрос времени. Так что, находясь в ожидании нашего наступления, согласно их плану, ДнепроГЭС может стать объектом провокации с целью обвинить во всем Россию», — рассказал Рогов в беседе с РИА Новости.
Член главсовета ВГА указал, что кураторы из США и Великобритании запросили результаты учений 2018 года, моделирующих ситуацию на случай неконтролируемого сброса воды, пишет «Свободная пресса». Как отметил Рогов, это очень тревожные данные. Согласно подсчетам экспертов, в таком случае на прибрежную часть города обрушится 20-метровая волна, отмечает телеканал «360».
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