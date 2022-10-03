Власти Запорожья заявили о возможной подготовке Киевом провокации в регионе
Киевские власти в одностороннем порядке заблокировали проезд на освобожденную часть Запорожской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
Как отметил политик, украинская сторона закрыла выезд через свой контрольно-пропускной пункт в сторону КПП Васильевка. По словам Балицкого, Киев специально создает препятствия для населения, которое хочет покинуть опасные территории, и прямо нарушает права местных жителей, ограничивая их в свободе передвижения, пишет Газета.ру.
Глава администрации области допустил, что Украина может готовить новую провокацию с жертвами среди мирного населения.
«Людей взяли в заложники, делая из них сакральных жертв своих интересов. Можно предположить, что с их стороны готовится такая же трагедия, как произошла 30 сентября», — написал Балицкий в Telegram.
На минувшей неделе ВСУ обстреляли колонну гражданских автомобилей, пытавшихся выехать из подконтрольной Киеву части Запорожья. В результате погибли 30 человек, 88 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела, отмечает телеканал «360».
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