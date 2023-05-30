Небензя пообещал Киеву жесткий ответ на атаки ЗАЭС и Энергодара

«Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на ЗАЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, включая линии энергоснабжения станции, а также на город Энергодар», - предупредил дипломат.

Заседание в Совбезе ООН посвящено ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси представил свое видение обеспечения безопасности на ЗАЭС. Он призвал не наносить удары по инфраструктуре и персоналу станции, передает «Радиоточка НСН».

