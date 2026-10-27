Ассоциация негосударственных вузов выступила в защиту частных учебных заведений
Шоковая терапия от государства сейчас не требуется, заявил в пресс-центре НСН Григорий Сподах.
Резкие действия и массовые закрытия не тот путь, который нужен современной системе образования, рассказал в пресс-центре НСН исполнительный директор Ассоциации негосударственных вузов России Григорий Сподах.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в последние годы в России появился пласт частных высших учебных заведений, которые лишь имитируют образовательную деятельность. Она призвала приостановить их лицензирование и навести порядок в сфере высшего образования в ходе своего выступления в верхней палате парламента. Сподах не увидел причин усиливать контроль за ситуацией.
«Шоковая терапия принесла положительные плоды, но я противник запретов. В руках Рособрнадзора и Министерства образования есть все инструменты контроля для разных групп вузов. Вузы без государственной аккредитации выдают собственные документы, а каждый работодатель уже смотрит на него самостоятельно. Таких заведений всего треть от общего количества. Их нужно подталкивать выходить из тени. В начале нулевых многие вузы считали, что их программы уникальны, поэтому сознательно не проходили аккредитацию. Сегодня это знак качества», — отметил он.
Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН назвал главную проблему частных вузов.
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