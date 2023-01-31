СМИ: Минобороны ограничит количество банков для выплат военнослужащим

Отмечается, что соответствующий законопроект, внесенный главой Минобороны Сергеем Шойгу, предусматривает внесение поправок в закон «Об обороне». Документ уже согласован с Центробанком и Министерством финансов РФ, проект одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности.

Инициатива связана с опасениями относительно возможных утечек данных военнослужащих. Сейчас выплаты военным могут осуществлять 77 кредитно-финансовых организаций, в том числе банки с привлечением иностранного капитала, пишет «Свободная пресса». Это может грозить получением третьими лицами доступа к данным личного состава. Кроме того, такая информация может раскрыть места дислокации органов военного управления и частей ВС России.

Министерство обороны предлагает разрешить проведение выплат военным только полевым учреждениям Центробанка и ряду кредитных организаций, перечень которых определит кабмин, пишет RT. Таким банкам необходима лицензия на проведение работ, связанных с использованием составляющих государственную тайну сведений.

