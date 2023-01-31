СМИ: Минобороны ограничит количество банков для выплат военнослужащим
Министерство обороны РФ предложило изменить систему выплат военным, сократив количество выплачивающих денежное довольствие банков. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что соответствующий законопроект, внесенный главой Минобороны Сергеем Шойгу, предусматривает внесение поправок в закон «Об обороне». Документ уже согласован с Центробанком и Министерством финансов РФ, проект одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности.
Инициатива связана с опасениями относительно возможных утечек данных военнослужащих. Сейчас выплаты военным могут осуществлять 77 кредитно-финансовых организаций, в том числе банки с привлечением иностранного капитала, пишет «Свободная пресса». Это может грозить получением третьими лицами доступа к данным личного состава. Кроме того, такая информация может раскрыть места дислокации органов военного управления и частей ВС России.
Министерство обороны предлагает разрешить проведение выплат военным только полевым учреждениям Центробанка и ряду кредитных организаций, перечень которых определит кабмин, пишет RT. Таким банкам необходима лицензия на проведение работ, связанных с использованием составляющих государственную тайну сведений.
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