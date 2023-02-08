Мишустин: получившим инвалидность в ходе спецоперации выплатят две пенсии

«Правительством скорректированы правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, одна из которых — по инвалидности, а также различные компенсации», — рассказал Мишустин.

Он также отметил, что готовятся и другие меры поддержки участников спецоперации, о которых сообщат позже.

Ранее, как сообщала НСН, Мишустин утвердил индексацию соцвыплат на 11,9% с 1 февраля.





