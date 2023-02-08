Мишустин: получившим инвалидность в ходе спецоперации выплатят две пенсии
Добровольцы, получившие инвалидность в ходе российской военной операции на Украине, смогут получать две пенсии и другие предусмотренные законодательством компенсации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению нужд спецоперации, сообщает сайт кабмина.
Глава кабмина подчеркнул, что правительство продолжает разрабатывать дополнительные меры социальной поддержки участников операции.
«Правительством скорректированы правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, одна из которых — по инвалидности, а также различные компенсации», — рассказал Мишустин.
Он также отметил, что готовятся и другие меры поддержки участников спецоперации, о которых сообщат позже.
Ранее, как сообщала НСН, Мишустин утвердил индексацию соцвыплат на 11,9% с 1 февраля.
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