Мишустин: получившим инвалидность в ходе спецоперации выплатят две пенсии

Добровольцы, получившие инвалидность в ходе российской военной операции на Украине, смогут получать две пенсии и другие предусмотренные законодательством компенсации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению нужд спецоперации, сообщает сайт кабмина.

Глава кабмина подчеркнул, что правительство продолжает разрабатывать дополнительные меры социальной поддержки участников операции.

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«Правительством скорректированы правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, одна из которых — по инвалидности, а также различные компенсации», — рассказал Мишустин.

Он также отметил, что готовятся и другие меры поддержки участников спецоперации, о которых сообщат позже.

Ранее, как сообщала НСН, Мишустин утвердил индексацию соцвыплат на 11,9% с 1 февраля.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнвалидыПенсияСпецоперацияДобровольцыМихаил Мишустин
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