Родственники никак не поделят наследство Дмитрия Марьянова

Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик не допускает в квартиру актера отца и сына Дмитрия. Журналист, автор петиции «Наказать по всей строгости закона ГРУППУ ЛИЦ, виновных в гибели Дмитрия Марьянова» Виктория Катаева заявила на пресс-конференции НСН, что вопрос наследства остается открытым до сих пор.

«Озвученный Ксенией Бик факт, что папа Дмитрия Юрий Георгиевич отказался от наследства, это неправда. Через полгода все три наследники заявили о своих правах на наследство, в переговоры вступили сын, отец и Ксения Владимировна.