Родственники никак не поделят наследство Дмитрия Марьянова
Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик не допускает в квартиру актера отца и сына Дмитрия. Журналист, автор петиции «Наказать по всей строгости закона ГРУППУ ЛИЦ, виновных в гибели Дмитрия Марьянова» Виктория Катаева заявила на пресс-конференции НСН, что вопрос наследства остается открытым до сих пор.
«Озвученный Ксенией Бик факт, что папа Дмитрия Юрий Георгиевич отказался от наследства, это неправда. Через полгода все три наследники заявили о своих правах на наследство, в переговоры вступили сын, отец и Ксения Владимировна.
В массив наследства входят квартиры на Хорошевском шоссе и в Песчаном переулке, которые были куплены до брака и доля в родительской квартире, приватизированной очень давно. Два мотоцикла стоимостью 190 тысяч рублей, мотоцикл Harley ценой до миллиона, автомобиль БМВ и три счёта», - сообщила Катаева.
Ранее актер адвокат Виктория Крылова на пресс-конференции НСН опровергла, что Дмитрий Марьянов страдал тяжелой формой алкоголизма.
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