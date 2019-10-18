Родственники никак не поделят наследство Дмитрия Марьянова

18 октября 201915:26

Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик не допускает в квартиру актера отца и сына Дмитрия. Журналист, автор петиции «Наказать по всей строгости закона ГРУППУ ЛИЦ, виновных в гибели Дмитрия Марьянова» Виктория Катаева заявила на пресс-конференции НСН, что вопрос наследства остается открытым до сих пор.

«Озвученный Ксенией Бик факт, что папа Дмитрия Юрий Георгиевич отказался от наследства, это неправда. Через полгода все три наследники заявили о своих правах на наследство, в переговоры вступили сын, отец и Ксения Владимировна.

Адвокат Марьянова: Актёра можно было спасти

В массив наследства входят квартиры на Хорошевском шоссе и в Песчаном переулке, которые были куплены до брака и доля в родительской квартире, приватизированной очень давно. Два мотоцикла стоимостью 190 тысяч рублей, мотоцикл Harley ценой до миллиона, автомобиль БМВ и три счёта», - сообщила Катаева.

Ранее актер адвокат Виктория Крылова на пресс-конференции НСН опровергла, что Дмитрий Марьянов страдал тяжелой формой алкоголизма.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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