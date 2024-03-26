Родственникам погибших в «Крокус Сити Холле» выплатят по три млн рублей
Семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выплатят по три млн рублей. Как сообщает «ФедералПресс», об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, план по единовременным выплатам был выработан вместе с правительством. Согласно ему, компенсации предусмотрены также для раненых. В частности, по млн рублей выплатят тем, кто лечится в стационаре, и по 500 тысяч рублей тем, кто получает лечение амбулаторно.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в свою очередь, пообещал ежемесячные выплаты детям погибших в теракте.
«Ежемесячные выплаты также будут получать дети, зарегистрированные в Московской области, чьи отец или мать погибли в трагедии», – уточнил он.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в больницах остаются 92 пострадавших в «Крокус Сити Холле», в том числе шесть детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru