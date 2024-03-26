Родственникам погибших в «Крокус Сити Холле» выплатят по три млн рублей

По его словам, план по единовременным выплатам был выработан вместе с правительством. Согласно ему, компенсации предусмотрены также для раненых. В частности, по млн рублей выплатят тем, кто лечится в стационаре, и по 500 тысяч рублей тем, кто получает лечение амбулаторно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в свою очередь, пообещал ежемесячные выплаты детям погибших в теракте.

«Ежемесячные выплаты также будут получать дети, зарегистрированные в Московской области, чьи отец или мать погибли в трагедии», – уточнил он.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в больницах остаются 92 пострадавших в «Крокус Сити Холле», в том числе шесть детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

