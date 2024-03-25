Число погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 139

По словам главы ведомства, опознано 75 жертв. Пострадали 182 человека.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что 52 пострадавших уже выписаны из больниц. На стационарном лечении остаются 93 человека, в том числе пять детей.

Девять пострадавших в результате теракта находятся в крайне тяжелом состоянии, уточнила зампред правительства.

Вечером 25 марта МЧС опубликовало обновленный список жертв теракта в «Крокусе». По состоянию на 20:45 мск в нем значилось 95 фамилий. В ведомстве отметили, что список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований, передает «Радиоточка НСН».

