Число погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 139
Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 139, сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
По словам главы ведомства, опознано 75 жертв. Пострадали 182 человека.
Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что 52 пострадавших уже выписаны из больниц. На стационарном лечении остаются 93 человека, в том числе пять детей.
Девять пострадавших в результате теракта находятся в крайне тяжелом состоянии, уточнила зампред правительства.
Вечером 25 марта МЧС опубликовало обновленный список жертв теракта в «Крокусе». По состоянию на 20:45 мск в нем значилось 95 фамилий. В ведомстве отметили, что список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru