Родные водителя, погибшего в ДТП с Ефремовым, попрощались с ним

Церемония прощания с водителем Сергеем Захаровым, который погиб в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, прошла в траурном зале при Институте имени Склифосовского. Об этом сообщает телеканал «360».

В церемонии приняли участие пришли жена и сын, а также знакомые и коллеги мужчины. Захарова похоронят на родине, в селе Константиново под Рязанью.