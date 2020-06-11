Родные водителя, погибшего в ДТП с Ефремовым, попрощались с ним
Церемония прощания с водителем Сергеем Захаровым, который погиб в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, прошла в траурном зале при Институте имени Склифосовского. Об этом сообщает телеканал «360».
В церемонии приняли участие пришли жена и сын, а также знакомые и коллеги мужчины. Захарова похоронят на родине, в селе Константиново под Рязанью.
Родные погибшего в аварии с Ефремовым заявили, что им «не нужны его соболезнования». По их словам, они не понимают, как люди оправдывают актера, передает Ura.ru.
Ранее сообщалось, что из бара Ulysses, который посещал Михаил Ефремов в день аварии, 8 июня, исчезли записи камер наблюдения.
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