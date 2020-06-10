В рамках расследования аварии с Ефремовым возбуждено дело о сбыте наркотиков

Следователи в рамках расследования обстоятельств ДТП с Михаилом Ефремовым завели уголовное дело о сбыте наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную полицию.

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Ранее московская прокуратура заявила, что Ефремов в момент ДТП, в котором погиб человек, находился наркотическом и алкогольном опьянении.

Как пишет агентство, следствие установило факт сбыта наркотиков артисту неизвестными.

Авария произошла поздно вечером 8 июня. Ефремов сел за руль пьяным, во время движения по Садовому кольцу его машина вылетела на большой скорости на встречную полосу и врезалась в небольшой фургон. Водитель грузовика позднее скончался в реанимации от полученных серьезных травм. Сам Ефремов не пострадал. Актеру грозит до 12 лет тюрьмы. Накануне суд отправил его под домашний арест на два месяца.

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ТЕГИ:Дтп В МосквеМихаил ЕфремовНаркотики
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